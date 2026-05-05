Çin'de İşçi Bayramı'nda 117 Milyon Seyahat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de İşçi Bayramı'nda 117 Milyon Seyahat

Çin\'de İşçi Bayramı\'nda 117 Milyon Seyahat
05.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de İşçi Bayramı tatilinde demiryolu ile 117 milyon kişi seyahat etti, yoğunluk artıyor.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de salı günü sona eren İşçi Bayramı tatili sırasında ülke genelindeki demiryolu ağında gerçekleştirilen seyahat sayısı 100 milyonu aştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin aynı gün açıkladığı verilere göre, beş günlük tatil süresince güvenli ve sorunsuz şekilde işletilen demiryolu sistemini kullanarak yolculuk yapan kişi sayısı pazartesi günü itibarıyla 117 milyona ulaştı.

Pazartesi günü demiryollarında taşınan yolcu sayısı 20,38 milyonun üzerine çıktı. Dönüş yolculuklarında yoğunluğun daha da artması beklenirken, salı günü yaklaşık 23 milyon kişinin seyahat etmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2.225 ek tren seferi düzenleniyor.

Çin'in resmi demiryolu rezervasyon platformundaki bilet satış verilerine göre, salı günü en fazla yolculuğun gerçekleştirileceği kentler arasında Beijing, Guangzhou, Shanghai, Chengdu ve Shenzhen yer alıyor.

Demiryolu yetkilileri, dönüş seyahatlerinde yaşanan yoğunluğu yönetmek ve yolcuların güvenli ve düzenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak üzere kapasite kaynaklarını seferber ediyor. Bu kapsamda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde popüler güzergahlara hizmet vermek üzere 707 ek tren seferi de düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de İşçi Bayramı'nda 117 Milyon Seyahat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de İşçi Bayramı'nda 117 Milyon Seyahat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.