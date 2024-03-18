Çin'de İşsizlik Oranı İstikrarlı Seviyede

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2024 yılının ilk iki ayında ortalama yüzde 5,3 olarak kaydedildi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde Çin'in istihdam durumu genel olarak istikrarlı seyretti.
Sadece Şubat ayında, ülkedeki ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Ocak ayına göre 0,1 yüzde puan artış ve 2023'ün aynı dönemine göre ise 0,3 yüzde puan düşüş sergileyerek yüzde 5,3 oldu.
Verilere göre bu oran Çin'deki 31 büyük şehir için yüzde 5,1 olurken, kırsal kesimdeki göçmen işçiler için ise yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşti.
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Samsun'da düzenlenen Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı, final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek il birincisi oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti ve nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında başarılar diledi.
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yüzüğü keserek çıkardı. Vatandaş rahat nefes aldı.
İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir otomobilden tabanca çalındığı iddiasıyla yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de 6 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık anı görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şahsın seyir halindeki bir otomobilin bagaj kapağının üzerinde yolculuk yapması kameraya yansıdı. Şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, yan yola giren otomobil ise gözden kayboldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında, 109 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen var oluş mücadelesinde elde edilen zaferin ardından 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle yad ettiğini belirtti.
Erzincanlılar, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu ile iftar açıyor. Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi. Araçlarıyla iftardan önce gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor. Ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor. İftar öncesi doğal maden suyundan almaya gelen vatandaşlar, suyun özellikle böbrekte oluşan taşlar veya kristaller için şifa olduğunu belirttiler. Her yıl ramazan ayında Ekşisu'ya gelmenin Erzincanlılar için bir gelenek haline geldiğini belirten Cafer Eser, 'Ekşisu'ya geldik. Artık Erzincanlılar olarak Ekşisu bizim için bir geleneğimiz oldu. Her Ramazan gelip ekşi suyumuzu alıyoruz. İftarla beraber, sahurla beraber doya doya suyumuzu içiyoruz. Tanımayanları, bilmeyenleri Erzincan'a geldiklerinde Ekşisu'ya gelmelerini tavsiye ediyorum.' dedi.
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