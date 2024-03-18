Çin'de İşsizlik Oranı İstikrarlı Seviyede

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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2024 yılının ilk iki ayında ortalama yüzde 5,3 olarak kaydedildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde Çin'in istihdam durumu genel olarak istikrarlı seyretti.

Sadece Şubat ayında, ülkedeki ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Ocak ayına göre 0,1 yüzde puan artış ve 2023'ün aynı dönemine göre ise 0,3 yüzde puan düşüş sergileyerek yüzde 5,3 oldu.

Verilere göre bu oran Çin'deki 31 büyük şehir için yüzde 5,1 olurken, kırsal kesimdeki göçmen işçiler için ise yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşti.