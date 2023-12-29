Çin\'de Kış Balıkçılığı Festivali Başladı

CHANGCHUN, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de kış balıkçılığı temalı bir festival Perşembe günü Chagan Gölü'nde başladı. Festival kış balıkçılığı için yılın en verimli sezonunun başlangıcını temsil ediyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Songyuan şehrinde bulunan Chagan Gölü, ülkenin bol balıkçılık kaynaklarına sahip en büyük tatlı su göllerinden biri. Göl kıyısında yaşayan bölge halkı, kalın buzda elleriyle delikler açarak ve balık yakalamak için buzlu sulara ağlar atarak buzda balık tutma geleneğini yaşatıyor.

Ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Chagan Gölü'nde kış balıkçılığı, kentin ünlü bir turizm cazibe merkezi haline geldi.