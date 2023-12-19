 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 113'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 113'e Yükseldi

Pazartesi gece yarısı Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 113'e çıkarken, 536 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen komşu Qinghai eyaletinde ise ölü sayısı 14'e yükseldi. Eyalet deprem yardım merkezine göre, Salı günü saat 13.00 itibarıyla deprem nedeniyle Gansu'da 155.393 bina hasar gördü.

Çin\'deki Depremde Ölü Sayısı 113\'e Yükseldi
19.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:56
Abone Ol

Dosya Boyutu: 34.36MB

ÇEKİM TARİHİ: 19 Aralık 2023

1. Geçici barınma alanından çeşitli görüntüler

2. Depremden etkilenen bölge sakinlerine dağıtılan afet yardım malzemelerinden çeşitli görüntüler

3. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Pazartesi gece yarısı Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 113'e çıkarken, 536 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen komşu Qinghai eyaletinde ise ölü sayısı 14'e yükseldi.

Eyalet deprem yardım merkezine göre, Salı günü saat 13.00 itibarıyla deprem nedeniyle Gansu'da 155.393 bina hasar gördü.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem Pazartesi günü saat 23.59'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan İlçesi'nin idari merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Gansu, Çin, Kurtarma, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 113'e Yükseldi - Son Dakika


17:17
İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35
İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:58
RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika
17:17 İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35 İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki Depremde Ölü Sayısı 113'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement