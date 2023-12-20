Gansu\'da meydana gelen depremde 113 kişi hayatını kaybetti, 782 kişi yaralandı

JİSHİSHAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla 113 olurken, yaralı sayısı da 782'ye yükseldi. Depremden etkilenen komşu Qinghai eyaletinde ise 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 131'e yükseldi.

Yerel yetkililer Çarşamba sabahı düzenledikleri basın toplantısında, Qinghai'de saat 05.30 itibarıyla deprem nedeniyle 198 kişinin yaralandığı, 16 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem Pazartesi günü saat 23.59'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi ilçe merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.