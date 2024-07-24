Çin'de Öksürüğün Asıl Nedeni Akciğerdeki Acı Biber Parçası Çıktı - Son Dakika
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Çin'de Öksürüğün Asıl Nedeni Akciğerdeki Acı Biber Parçası Çıktı

Çin'in Zhejiang eyaletinde 2 yıldır öksürüğü geçmeyen bir kişinin şikayetinin kanserden kaynaklandığı düşünülürken, yapılan incelemeler sonucunda öksürüğün asıl nedeninin akciğerine kaçmış bir acı biber parçası olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, kötü huylu tümör sandıkları kitleyi testler sonucunda biber parçası olduğunu tespit etti. Bu olay, Çin'deki sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

24.07.2024 20:25
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Çin'de 2 yıldır öksürüğü geçmeyen kişinin şikayetinin kanserden kaynaklandığı sanılırken, öksürüğünün asıl nedeninin akciğerine kaçmış acı biber parçası olduğu ortaya çıktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 54 yaşındaki Xu, geçmeyen öksürüğü için ilaç kullandı, bitkisel tedavi yollarına başvurdu.

Uyguladığı yöntemlere rağmen hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Xu, şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Xu'nun sağ akciğerinde yaklaşık 1 santimetrelik kitle fark eden doktorlar, bunun kötü huylu tümör olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Doktorlar, kanser olabileceği düşündükleri Xu'ya tam teşhis koyabilmek için akciğer dokusundan parça alarak testler yaptı. Yapılan testler sonucu, doktorların kötü huylu tümör sandığı kitlenin acı biber parçası olduğu anlaşıldı.

Biber parçasının, 2 yıl önce yemek yediği sırada boğazına kaçtığını ve şiddetli şekilde öksürdüğünü hatırlayan Xu'nun yaşadıkları Çin'deki sosyal medya platformlarında oldukça ilgi çekti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Zhejiang, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Öksürüğün Asıl Nedeni Akciğerdeki Acı Biber Parçası Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Öksürüğün Asıl Nedeni Akciğerdeki Acı Biber Parçası Çıktı - Son Dakika
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