Çin'de Rezidans Kompleksinde Yangın Çıktı

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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki rezidans kompleksinde yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nanşan merkez ilçesinde Şıncın Körfez Yüefu Etap 2 olarak adlandırılan rezidans kompleksinde yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda binanın iki katının ağır hasar aldığı, çıkan yangının 3 ve 4. kata yayıldığı görüldü.

Görgü tanıkları, binadan patlama seslerinin geldiğini bildirdi.

Yerel itfaiye teşkilatından 16 itfaiye aracı ve yaklaşık 80 itfaiyeci olay yerine sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görgü tanıkları bir kadının hasar gören binadan aşağıya düştüğünü aktarırken, can kaybına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.