Çin'de Sanayi Karları Yüzde 18,2 Arttı
Çin'de Sanayi Karları Yüzde 18,2 Arttı

27.05.2026 10:53
Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karları, 2026'nın ilk dört ayında yüzde 18,2 yükseldi.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları, 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak, ilk çeyrekteki yüzde 15,5'lik artışı geride bıraktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,93 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin yılın ilk dört ayındaki toplam karları 2,44 trilyon yuana ulaştı.

Veriler, büyük sanayi şirketlerinin karlarının yalnızca nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 arttığını ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

