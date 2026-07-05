Çin'de Sel Felaketi: 5 Ölü

Çin'de ülkenin kuzey bölgelerinde sağanak nedeniyle meydana gelen sellerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çoban, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Liaoning eyaletinin Fuşun ilinde de dün gündüz saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle selde 3 kişi yaşamını yitirdi. Kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Bu arada ülkenin güneyinde de Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle alarm durumu devam ediyor. Dün gece, Vietnam'ın Kuan Ninh eyaletinde etkili olan tropik fırtına kuzeye hareket ederek, Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli rüzgarlarla yağış getirdi.

Guangşi'nin Fangçınggang şehrinde taşan nehirler, caddeleri göle çevirdi. Kurtarma ekipleri, sel sularında mahsur kalanlara şişme botlarla yardım etti.

Bu ayın başında Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropik fırtına, Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda etkili olduktan sonra Beibu Körfezi'nden Vietnam ve Çin'in içlerine doğru yönelmişti.

Rüzgar hızı saatte 83 ila 100 kilometre olan tropik fırtınanın şiddeti karalara sokuldukça azalsa da halihazırda mevsimsel cephe yağışlarının etkisindeki bölgede sel riskini artırıyor.