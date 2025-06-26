Çin'de Sel Felaketi: 6 Ölü

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde meydana gelen selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Ronciang ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselirken, alçak bölgelerde sel baskınları meydana geldi.

Kara yolları ve iletişim hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde şu ana dek 6 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede sel sularının drenajı ve afet kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Dün başlayan sel nedeniyle bölgede yaşayan 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Bu ayın başında Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan Çin'in güneyinde erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.