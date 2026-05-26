Çin'de Sel Felaketi: 9 Ölü

26.05.2026 09:30
Çongçing'deki selde 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayıp; arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde hafta sonunda meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Yongçuan ilçesinde 23 Mayıs gecesi başlayan ve ertesi sabaha kadar devam eden yoğun sağanağın yol açtığı selde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

1827 personelin katıldığı arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana dek 9 kişinin cesedine ulaşıldı, 11 kişiden ise halen haber alınamıyor.

İlçede sel felaketinden etkilenenler için kurulan 42 geçici barınağa 2 bin 141 kişi yerleştirildi.

Sel nedeniyle acil durum ilan edilmişti

Mevsimsel cephe yağışlarından kaynaklanan sağanak Çongçing'in birçok bölgesinde sellere yol açmıştı.

Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye acil durum ilan edilmişti.

22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesinin tehlike eşiğini aştığı ilde arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afet, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

