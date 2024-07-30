Çin'de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Hunan'da can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Çin'de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Hunan'da can kaybı 22'ye yükseldi

Çin'in Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Eyalette toplam can kaybı 22'ye yükseldi. Hunan eyaletinde tayfunun ardından şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldi. Çok sayıda ev yıkılırken, yollar çöktü, birçok köyle iletişim kesildi. Chenzhou şehrinde 3, cuma gününden bu yana rekor yağış alan Zixing kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu, 11 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Toprak kaymalarında can kaybı 22 oldu. Gaemi Tayfunu, komşu Fujian eyaletinde karaya çıktıktan sonra iç kesimlere doğru hareket ederken, Hunan'da son günlerde şiddetli yağışa yol açmıştı. Eyalette Pazar sabahı meydana gelen bir heyelanda 15 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Son 7 can kaybıyla birlikte toplam ölü sayısı 22'ye yükseldi. Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre Çin'in başkenti Pekin ve komşu Hebei ve Tianjin ile Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei ve Hunan'da de bugün yoğun yağış bekleniyor.

30.07.2024 22:15
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- Çin'de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp

Hunan'da can kaybı 22'ye yükseldi

PEKİN - Çin'in Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Eyalette toplam can kaybı 22'ye yükseldi.

Çin'de Gaemi Tayfunu etkisini sürdürüyor. Hunan eyaletinde tayfunun ardından şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldi. Çok sayıda ev yıkılırken, yollar çöktü, birçok köyle iletişim kesildi. Chenzhou şehrinde 3, cuma gününden bu yana rekor yağış alan Zixing kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu, 11 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Toprak kaymalarında can kaybı 22 oldu

Gaemi Tayfunu, komşu Fujian eyaletinde karaya çıktıktan sonra iç kesimlere doğru hareket ederken, Hunan'da son günlerde şiddetli yağışa yol açmıştı. Eyalette Pazar sabahı meydana gelen bir heyelanda 15 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Son 7 can kaybıyla birlikte toplam ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre Çin'in başkenti Pekin ve komşu Hebei ve Tianjin ile Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei ve Hunan'da de bugün yoğun yağış bekleniyor.

Kaynak: İHA

Guangdong, Guizhou, Hubei, Hebei, Pekin, Hunan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Hunan'da can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Hunan'da can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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