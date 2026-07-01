HANGZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jiaxing Limanı'na yanaşan 10.000 tonluk tam elektrikli konteyner gemisi, 30 Haziran 2026.
Çin'in deniz-nehir kombine taşımacılığındaki ilk sıfır karbonlu nakliye rotası hizmete açıldı.
Yeni rota, 10.000 tonluk tam elektrikli bir konteyner gemisinin salı günü Jiaxing Limanı'ndan Ningbo-Zhoushan Limanı'na doğru yola çıkmasıyla resmen faaliyete başladı. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Sıfır Karbonlu Nakliye Rotası Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?