Çin\'de Soğuk Hava Dalgası Enerji Talebini Artırdı

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun sözcüsü Li Chao, güçlü soğuk hava dalgalarının ülkenin birçok bölgesinde etkili olmasıyla birlikte artan enerji talebi nedeniyle, Çin'deki elektrik ve doğalgaz kullanımının Pazar günü rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Li, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin en yüksek elektrik yükünün 17 Aralık'ta 1,242 milyar kilovata, gaz tüketiminin ise 1,423 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Li, bu rakamların geçen yılki ısıtma sezonunda kaydedilen rekorlardan 83 milyon kilovat ve 108 milyon metreküp daha yüksek olduğunu belirtti.

Sözcü, halkın enerji talebini etkin şekilde karşılamak amacıyla elektrik ve doğalgaz tedarikini sağlamak üzere komisyonun diğer kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.

Güçlü soğuk hava dalgaları nedeniyle ülkede son birkaç gün içinde sıcaklıklarda keskin düşüşler ve yoğun kar yağışı görüldü.