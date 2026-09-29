Çin\'de sonbahar hasadı başladı, yazlık tahıl üretimi ilk kez 150 milyon tonu aştı

Çin'de sonbahar hasadı başladı, yazlık tahıl üretimi ilk kez 150 milyon tonu aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yazlık tahıl üretiminin ilk kez 150 milyon tonu aştığını, erken dönem pirinç rekoltesinin üst üste 6. yılda 28 milyon tonu geçtiğini açıkladı. Bakan Zhang Zhu, sonbahar hasadının başladığını ve mısırda ekim alanının genişlediğini söyledi.
BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl yüksek rekolteli tahıl hasadı beklediklerini açıkladı.
Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre, yazlık tahıl üretimi bu yıl ilk kez 150 milyon tonu aşarken, erken dönem pirinç rekoltesi üst üste 6. yılda da 28 milyon tonun üzerinde gerçekleşti.
Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Zhang Zhu, Çin'in yıllık tahıl üretiminin ana omurgasını oluşturan sonbahar ürünlerinde hasadın başladığını belirterek ekim alanlarının genişlediğini ve mısır başta olmak üzere yüksek verimli ürünlerin ekim alanında belirgin artış kaydedildiğini söyledi.
Zhang, "Küresel tahıl piyasalarındaki dalgalanmanın arttığı bir ortamda Çin, istikrarlı tahıl üretimi ve arzını güvence altına alacak sağlam bir temele ve tam bir güvene sahip" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?