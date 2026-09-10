Çin'de tamir için limana demirleyen yabancı kargoda yangın, çok sayıda can kaybı var
Çin'in Şandong eyaletinde tamir için Çingdao Limanı'na demirleyen yabancı kargo gemisinde yangın çıktığı bildirildi. CCTV, yangının çok sayıda can kaybına yol açtığını aktardı ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi; Devlet Başkanı Şi Cinping arama kurtarma çalışmaları için talimat verdi.
Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde tamir için Çingdao Limanı'na demirleyen yabancı kargo gemisinde yangın çıktığı bildirildi.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı haberde, yangının çok sayıda can kaybına yol açtığı aktarıldı ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi verilmedi.
Çin haber ajansı Xinhua da Devlet Başkanı Şi Cinping'in arama kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi ve kayıpların bulunması için talimat verdiğini duyurdu.
Kaynak: AA
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