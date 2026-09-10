Çin'de tamir için limana demirleyen yabancı kargoda yangın, çok sayıda can kaybı var

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde tamir için Çingdao Limanı'na demirleyen yabancı kargo gemisinde yangın çıktığı bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı haberde, yangının çok sayıda can kaybına yol açtığı aktarıldı ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi verilmedi.

Çin haber ajansı Xinhua da Devlet Başkanı Şi Cinping'in arama kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi ve kayıpların bulunması için talimat verdiğini duyurdu.