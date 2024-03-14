Çin'de Tarım Makineleri Üretimi Hız Kazanıyor - Son Dakika
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Çin'de Tarım Makineleri Üretimi Hız Kazanıyor

Çin\'de Tarım Makineleri Üretimi Hız Kazanıyor

Çin'in tahıl üretim eyaletlerinden Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor. Jiamusi kentinde ise akıllı tarım makinelerinin kullanımı ve Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.

14.03.2024 15:57
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HARBİN, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tahıl üretim eyaletlerinden biri olan ve ülkenin "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bu yılın bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor.

Jiamusi kentinde, toprağın bilimsel yöntemlerle işlenmesi ve akıllı tarım makinelerinin kullanımını bu yıl trend haline gelmesiyle tarımsal makinelerin imalatında Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin, Tarım, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tarım Makineleri Üretimi Hız Kazanıyor - Son Dakika

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