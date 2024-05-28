Çin\'de Tırtıl Mantarı Hasat Mevsimi Başladı

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GARZE, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Garze Tibet Özerk İli'nde her yıl Mayıs başından Haziran sonuna kadar tırtıl mantarı hasat mevsimine giriliyor. Sadece yüksek rakımlarda bulunan ve Çin'de "kış solucanı yaz otu" olarak bilinen tırtıl mantarının bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğu söyleniyor.

Hasat mevsimi boyunca yerel halk, mantarı toplamak için deniz seviyesinden 4.000 metre yükseklikteki dağlık alanlara gitmeye başlıyor. Tırtıl mantarının hasat süresi 40 günden fazla sürebiliyor. Yerel halk için bu değerli mantarı toplamak onlara mevsimlik iş imkanı sunuyor ve gelirlerini artırmaya yardımcı oluyor.

Son yıllarda tırtıl mantarının ana üretim alanlarından biri olan Kangding şehrinin Shade kasabasında tırtıl mantarı satışıyla ortalama hane geliri yılda 20.000 ila 60.000 yuan (yaklaşık 2.760 ila 8.282 ABD doları) artırılabildi.