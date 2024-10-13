BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Çin'de iç talepteki toparlanmanın devam etmesiyle yatay bir seyir izledi.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazar günü açıkladığı verilere göre, Eylül ayında TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış gösterirken Ağustos ayındaki yüzde 0,6'lık artıştan daha düşük gerçekleşti.
Aylık bazda ise TÜFE bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.
Son Dakika › Güncel › Çin'de TÜFE Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
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