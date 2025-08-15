Çin'de Tüketici Harcamaları Güçlü Artış Gösterdi - Son Dakika
Çin'de Tüketici Harcamaları Güçlü Artış Gösterdi

15.08.2025 11:20
Çin'de perakende satışlar, 2023'ün ilk 7 ayında %4,8 büyüyerek 3,88 trilyon yuan seviyesine ulaştı.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de tüketici harcamaları, yılın ilk 7 ayında tüketim mallarının perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 büyümesiyle güçlü bir ivmeyle arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre temmuzda tüketici mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak yaklaşık 3,88 trilyon yuan (yaklaşık 543,6 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.

Tüketim mallarının takas programı da büyümeye katkı sağlamayı sürdürdü. Veriler, büyük perakende satışlar arasında yer alan ev aletleri ve görsel-işitsel ekipman satışlarının yüzde 28,7, mobilya satışlarınınsa yüzde 20,6 yükseldiğini ortaya koydu.

Çevrimiçi perakende satışlar, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak güçlü bir performans sergiledi. Fiziksel malların çevrimiçi satışları ise yüzde 6,3 artışla toplam perakende satışların yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Büronun sözcülerinden Fu Linghui, hizmet tüketiminin de sektördeki perakende satışların ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 5,2 artmasıyla istikrarlı büyüme sergilediğini söyledi. Fu, düzenlenen basın toplantısında seyahat danışmanlığı ve kiralama hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve kültür, spor ve eğlence hizmetlerinin perakende satışlarının çift haneli büyüme kaydettiğini belirtti.

Uygulanan politika önlemlerinin etkisiyle tüketimin genişlemeye devam ettiğini ve yeni büyüme faktörlerinin oluştuğunu ifade eden Fu, yurtdışındaki belirsizlikler ve yurtiçi tüketim kapasitesindeki kısıtlamalarınsa hala zorluklara neden olduğunu vurguladı.

Fu, ileriye dönük olarak tüketimi artırmak, hizmet sektöründe yeni büyüme faktörleri oluşturmak, tüketim ortamını iyileştirmek ve tüketici pazarının istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere odaklı girişimlerin daha etkin şekilde uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
