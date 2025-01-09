Çin'de Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları Artıyor

Çin'de HMPV dahil viral solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldü, hastane kullanımı düşük.

09.01.2025 15:49
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Çin'de, Aralık 2024'ten bu yana solunum yollarını etkileyen insan metapnömovirüsü (HMPV) de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi artış gözlemlendi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerinde dayandırdığı açıklamasında, Aralık 2024'ten bu yana Çin'de HMPV de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonlarında keskin bir artış yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde özellikle grip olmak üzere solunum yolu virüslerinden kaynaklanan vakaların arttığı ancak bu artışın, yılın bu dönemi için "olağan dışı" veya "beklenmedik" olmadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, HMPV'nin Çin'de "beklendiği gibi kış aylarında" arttığını anlatarak, "Ülkede açık ara farkla en yaygın olan enfeksiyon grip ve bu oran gittikçe artıyor." dedi.

Harris, Çin'de solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin bildirilen vaka sayısının kış mevsimi için olağan aralıklarda olduğunu vurgulayarak "Yetkililer, hastane kullanım oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu ve herhangi bir acil durum ilanı ya da müdahale gerektirmediğini bildiriyor." ifadesini kullandı.

HMPV'nin ilk olarak 2001'de tanımlandığını aktaran Harris, bu virüsün kış ve ilkbahar aylarında yaygınlaştığını ve genellikle "soğuk algınlığına benzer semptomlar" gösterdiğini açıkladı.

Harris, HMPV'nin bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, yeni doğanlarda ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini ancak ölüm oranının "çok düşük" olduğunu belirterek, tedbir amaçlı maske takmayı, kapalı alanların havalandırılmasını ve el yıkamayı önerdi.

CDC'nin 27 Aralık 2024'teki basın toplantısında, Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Kan Biao, HMPV vakalarının 14 yaş ve altındaki çocuklarda daha sık görüldüğünü ve özellikle kuzey Çin'deki vakalarda dikkat çekici bir artış olduğunu bildirmişti.

HMPV Nedir?

Çoğu kişinin henüz çocukken ve yaşamları boyunca birden fazla defa yakalandığı HMPV, solunum yolu hastalıklarına neden olan birçok patojenden biri olarak kabul ediliyor.

Mevsimsel grip ve Kovid-19'a benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtilere yol açan HMPV, çoğu vakada hafif seyrederken bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bronşit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.

Virüs, öksürme veya hapşırma sırasında yayılan damlacıklar yoluyla ya da hasta kişilere veya virüsün bulunduğu yüzeylere temas yoluyla bulaşıyor.

HMPV'ye özel bir antiviral tedavi ya da aşı olmasa da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları Artıyor - Son Dakika

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