Çin'de Yabancı Otomobil Satışları Artıyor

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BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı sermayeli firmaların Çin'in tüketim malları takas programına aktif olarak katıldığını ve programdan eşit şekilde yararlandığını duyurdu.

Bakanlık yetkilisi Li Gang, cuma günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, otomobil takas programında yabancı markaların yeni otomobillerinin satışların yüzde 35'inden fazlasını oluşturduğunu ve programın etkisiyle yabancı otomobil şirketlerinin satışlarında kayda değer bir toparlanma yaşandığını söyledi.

Li, eylül ayında 10 büyük yabancı sermayeli otomobil şirketinin binek otomobil satışlarının bir önceki aya göre yüzde 15,5 arttığını, ekim ayında ise bu satışların yüzde 4,1 oranında yükseldiğini belirtti.

Takas programının istikrarlı bir popülariteyle belirgin bir ilerleme kaydettiğini belirten Li, perşembe günü itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 2,7 milyon aracın hurdaya çıkarılıp yenisiyle değiştirildiğini, 3,1 milyon aracın ise takas edildiğini söyledi.

33,3 milyondan fazla tüketici, 52,1 milyon takas ev aleti, 53 milyondan fazla sübvansiyonlu ev geliştirme ürünü ve 1 milyondan fazla elektrikli bisiklet satın aldı.

Li, bakanlığın önümüzdeki yıl için takas politikalarını gözden geçirmek ve belirlemek amacıyla ilgili taraflarla birlikte çalıştığını söyledi.