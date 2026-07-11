Çin\'de Yeni Açık Deniz Araştırma Platformu Hizmete Girdi

QİNGDAO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin, kıyı ekosistemlerine ilişkin yerinde kontrollü deneyler yürütecek büyük açık deniz platformunu hizmete soktu. Bu adım, ülkede sistematik, akıllı ve açık kıyı ekolojisi araştırmalarında yeni bir aşamaya geçildiği anlamına geliyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Okyanus Bilimi Enstitüsü'nün geliştirdiği tesis, cuma günü ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rongcheng açıklarındaki Sarı Deniz'e indirildi. Enstitü, tesisin yerinde kıyı deneyleri yürütmeye yönelik ülkenin en büyük açık erişimli tesisi olduğunu belirtti.

Toplam 2.000 metrekare alana ve 30.000 metrekare deney deniz bölgesine sahip olan platform, gerçek deniz koşulları altında çok çeşitli ekolojik çalışmaların yürütülmesine imkan veriyor.

Enstitü araştırmacısı ve platform geliştirme ekibi lideri Sun Xiaoxia, "Yeni platform, aslında denize taşınmış bir laboratuvar olarak görülebilir.

Gerçek deniz suyu koşulları altında sıcaklık, besin maddeleri ve çözünmüş oksijen gibi temel faktörleri hassas bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Bu sayede sürekli ve tam döngülü gözlem yapabiliyoruz ve doğal deniz gözlemi ile kapalı ortamda yapılan kontrollü deneyler arasındaki teknik engeli ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Platform, otomatik izleme, su düzenleme, mezokozmos ekosistemleri ve lojistik destek modüllerinden oluşuyor. Sıcaklık, besin maddeleri ve çözünmüş oksijen gibi değişkenlerin tek faktörlü veya çok faktörlü şekilde hassas olarak düzenlenmesini sağlayarak, araştırmacıların okyanus ısınması, asitleşme ve azot ve fosfat artışı gibi senaryoları gerçek bir deniz ortamında yeniden canlandırmasına olanak tanıyor.

Sun, bu imkanın kıyı ekosistemlerinin hem kademeli iklim eğilimlerine hem de aşırı olaylara nasıl tepki verdiğini anlamak için hayati önem taşıdığını belirtti.

Denizcilikle ilgili ekonomik faaliyetlerin ve limanların çoğunun yoğunlaştığı Çin'in kıyı suları, aynı zamanda ekolojik felaketlerin ve risklerin yoğun yaşandığı bölgeler olarak öne çıkıyor. Bu sular, özellikle iklim değişikliği, kara kaynaklı kirlilik ve insan faaliyetleri nedeniyle giderek artan bir baskı altında bulunuyor.

Sun, "Bilim insanları geleneksel araştırma gemileriyle yalnızca belirli zamanlarda ve kesitlerde veri toplayabiliyor. Karada yapılan laboratuvar deneyleri ise gerçek okyanustaki çok sayıda tür ve süreç arasındaki karmaşık etkileşimleri simüle edemiyor" dedi.

Yeni laboratuvar, Çin'in kuzeyindeki tipik bir denizde kültür balıkçılığı bölgesinde yer alıyor ve hem doğal hem de yetiştirilen ekosistem çalışmaları için uygun koşullar sunuyor. Araştırmacılar, taşıma kapasitesi, ekolojik dayanıklılık, deniz sıcak dalgaları ve hipoksi üzerine kurgulanmış deneyler yürüterek risk eşiklerini belirliyor ve su ürünleri yetiştiriciliği yönetimini optimize ediyor.

Sun, laboratuvarın su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne hizmet etmenin ötesinde, afet önleme, hassas restorasyon ve kıyı sağlığı yönetimi için teknik destek sağlayabileceğini belirtti.

Sun, açık uluslararası işbirliği için tasarlanmış olan platformun, küresel araştırma kurumlarının kullanımına açılacağını ve acil deniz çevresi sorunlarının üstesinden gelmeye yönelik ortak çabaları kolaylaştıracağını belirtti.