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Çin'de Yeni Bir Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'de Yeni Bir Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Faaliyete Geçti

Çin\'de Yeni Bir Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Faaliyete Geçti

Çin'in Guangxi eyaletinde yeni bir açık deniz rüzgar çiftliği Pazar günü faaliyete geçti. Çiftlik tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)

31.01.2024 17:35
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Açık deniz rüzgar çiftliğinden çeşitli görüntüler

Çin'in Guangxi eyaletinde yeni bir açık deniz rüzgar çiftliği Pazar günü faaliyete geçti. Çiftlik tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Yeni Bir Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Faaliyete Geçti - Son Dakika
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