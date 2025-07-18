Çin'de Yeni Nadir Toprak Elementi Deposı Keşfedildi

WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çinli jeologlardan oluşan bir ekip, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde daha önce bilinmeyen büyük bir nadir toprak elementi yatağı tespit etti.

Uluslararası Mineraloji Birliği'nin Huanghoite-(Nd) adını verdiği bu yeni nadir toprak elementi, elektrikli araç motorları ve açık deniz rüzgar türbinlerinin temel bileşeni olan "mıknatıs metali" neodimyum açısından zengin bir karbonat minerali olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük nadir toprak elementi madeni olan Bayan Obo maden yatağındaki ana cevher kütlesinin orta bölümündeki rezervler, Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından keşfedildi.

Ekip lideri Zhao Laishi, keşfin madendeki karmaşık jeokimya ve kaynak çeşitliliğini yansıttığını söyledi.