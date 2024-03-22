Çin'de Zehirleyerek Ölüme Neden Olan Kişi Ölüm Cezasına Çarptırıldı

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SHANGHAİ, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde iş arkadaşlarının yiyecek ve içeceklerine zehir koyarak birinin ölümüne, dördünün de hastalanmasına neden olan kişi, ölüm cezasına çarptırıldı.

Shanghai Birinci Orta Halk Mahkemesi, Xu Yao adlı sanığın tehlikeli madde kullanarak zarar verme suçundan altı yıl hapis cezasına ve cinayet suçundan idam cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Xu, 14-15 Aralık 2020 tarihlerinde bir iş arkadaşının yemeğine, şirketin işleyişi ve yönetimi konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından zehir katarak, ölümüne neden oldu.

Sanık, Eylül ve Aralık 2020 arasında da ofisteki içecek ve yiyecekleri zehirleyerek dört iş arkadaşının zehirlenmesine yol açmıştı.

Mahkeme, sanığın insanları zehirleyerek kasten öldürdüğü ve kamu güvenliğini tehlikeye attığına hükmetti. Sanığın suç işleme motivasyonun son derece çirkin olduğu ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.