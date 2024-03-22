Çin'de Zehirleyerek Ölüme Neden Olan Kişi Ölüm Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Çin'de Zehirleyerek Ölüme Neden Olan Kişi Ölüm Cezasına Çarptırıldı

Çin'in Shanghai kentinde bir iş arkadaşının ölümüne ve dört kişinin hastalanmasına neden olan kişi, ölüm cezasına çarptırıldı. Sanık, iş arkadaşlarının yiyecek ve içeceklerine zehir katarak suç işlemişti. Mahkeme, sanığın insanları kasten öldürdüğü ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verdi.

22.03.2024 15:39
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SHANGHAİ, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde iş arkadaşlarının yiyecek ve içeceklerine zehir koyarak birinin ölümüne, dördünün de hastalanmasına neden olan kişi, ölüm cezasına çarptırıldı.

Shanghai Birinci Orta Halk Mahkemesi, Xu Yao adlı sanığın tehlikeli madde kullanarak zarar verme suçundan altı yıl hapis cezasına ve cinayet suçundan idam cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Xu, 14-15 Aralık 2020 tarihlerinde bir iş arkadaşının yemeğine, şirketin işleyişi ve yönetimi konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından zehir katarak, ölümüne neden oldu.

Sanık, Eylül ve Aralık 2020 arasında da ofisteki içecek ve yiyecekleri zehirleyerek dört iş arkadaşının zehirlenmesine yol açmıştı.

Mahkeme, sanığın insanları zehirleyerek kasten öldürdüğü ve kamu güvenliğini tehlikeye attığına hükmetti. Sanığın suç işleme motivasyonun son derece çirkin olduğu ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Dünya, Güncel, Son Dakika

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