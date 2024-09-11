AB Yatırımcıları Çin Ekonomisinde Risk Görüyor - Son Dakika
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AB Yatırımcıları Çin Ekonomisinde Risk Görüyor

Çin'deki Avrupa Birliği ülkelerinden iş insanları ve yatırımcılar, ülkede iş yapan işletmelerin, ekonominin kötüye gidişi ve süregelen düzenleyici engeller nedeniyle 'kritik eşiğe' geldiğini, kazanç beklentisindeki düşüşün riskleri göze alınamayacak duruma getirdiği uyarısında bulundu.

11.09.2024 14:46
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Çin'deki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden iş insanları ve yatırımcılar, ülkede iş yapan işletmelerin, ekonominin kötüye gidişi ve süregelen düzenleyici engeller nedeniyle "kritik eşiğe" geldiğini, kazanç beklentisindeki düşüşün riskleri göze alınamayacak duruma getirdiği uyarısında bulundu.

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası, yayınladığı yıllık pozisyon raporunda ülkede yabancı yatırımcılar açısından iş güveninin "tüm zamanların en düşük seviyesi"nde olduğuna işaret etti.

Çin'de iş yapan şirketlerin yüzde 71'inin kar marjlarının küresel ortalamaya eşit veya daha düşük olduğuna dikkati çekilen raporda, "Birçok yatırımcı Çin pazarında karşılaştığı sorunların stratejik olarak yeniden düşünülmesi gereken kalıcı özelliklere dönüşebileceğini düşünüyor." ifadelerine yer verildi.

Şirketlerin yüzde 44'ünün karlılıklarının geleceğine dair karamsar olduğu belirtilerek, Çin'i bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretimi, yabancı şirketlerin piyasaya ve kamu ihalelerine erişimine yönelik düzenleyici engeller ve giderek siyasallaşan iş ortamı, iş güvenini olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında sayıldı.

Raporda, Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund'un, "Çok sayıda şirket kritik eşiğe ulaşmış durumda. İş yapmanın zorlukları kazançları giderek daha fazla gölgelerken yatırımcılar Çin'de operasyonlarını daha yakından sorgular hale geldi." ifadeleri aktarıldı.

Avrupalı iş insanları, Çin hükümetine yabancı yatırımcılar için iş ortamını kolaylaştırmaya ve iç talebi canlandırmaya yönelik daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Kovid-19 sonrasında kırılganlığın sürdüğü Çin ekonomisinde, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri giderme yaklaşımı nedeniyle yabancı yatırımlar ivme kaybediyor.

Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 2023'te yaşanan düşüş, 2024'ün 7 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımlar, Ocak-Temmuz 2024 dönenimde 539,5 milyar yuan (76,1 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Yatırımlar, 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 30 azaldı.

Pekin yönetimi, yabancı yatırım akışını yeniden canlandırma çabaları kapsamında bazı sektörlerde yabancı sermayeye erişim yasaklarını kaldırmıştı. 8 Eylül'de yayımlanan güncellenen "negatif listede" yatırım yasağı bulunan sektörlerin sayısı 31'den 29'a düşürülmüştü.

Yabancı yatırımcılara belirli şehirlerde hastane işletme ve biyoteknoloji sektöründe insan kök hücresi ve gen terapisi teknolojilerinde araştırma ve uygulama yapabilme olanağı sağlanmıştı, imalat sanayindeki tüm sektörlerde yabancı yatırıma yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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