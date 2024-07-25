Çin'deki Beidao Adası, Yeşil Deniz Kaplumbağaları İçin En Büyük Yuvalama Alanı Olarak Kabul Ediliyor

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SANSHA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Huang Cheng, 13 Haziran sabahı sahilde bir deniz kaplumbağasının izlerini görerek yuvaladığı alanı buldu. Huang heyecanla bulduklarını videoya kaydederek babası Huang Hongbo'ya gönderdi.

Huang, "Baba bak. Bu yılın ilk anne deniz kaplumbağası Beidao Adası'nda karaya çıkmış ve birkaç yumurta bırakmış" dedi.

42 yaşındaki Huang, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Sansha kentindeki Beidao yerleşim topluluğunun yöneticisi. Babası ise elli yılı aşkın süredir deniz kaplumbağalarını korumakla meşgul. 15 yaşında babasının izinden gitmeye karar veren Huang, 1997'den beri adada deniz kaplumbağalarının korunmasına yardımcı oluyor.

Huang, "Belki de babam bu anne deniz kaplumbağasını zamanında o bir yavruyken dalgaların arasından denize uğurlamıştır. Şimdi bir anne olarak geri döndüğünde, onu evinde karşılama sırası artık bende" dedi.

Aslında bir deniz kaplumbağasının yaşam yolculuğu tehlikelerle dolu.

Huang, "Okyanusa ulaşan her 1.000 deniz kaplumbağası yavrusundan sadece biri yetişkinliğe ulaşabiliyor" dedi.

Huang, o tek yavrunun da binlerce kilometre yol kat etmesine rağmen, Dünya'nın manyetik alanına güvenerek üremek için doğduğu yere veya son yuvalama alanına geri döneceğini söyledi.

Son istatistiklere göre son yedi yılda Beidao Adası'nda toplam 637 deniz kaplumbağası yuvalama alanı bulunurken, bu sayı Xisha Adaları'ndaki toplamın yüzde 37'sini oluşturuyor. Dolayısıyla Beidao, Çin'deki en büyük yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak kabul ediliyor.

Xisha Adaları yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir yayılma alanı. Çin'in deniz kaplumbağası popülasyonunun yüzde 90'ı Güney Çin Denizi'nde bulunuyor. Ayrıca buradaki yeşil deniz kaplumbağalarının sayısı tüm deniz kaplumbağalarının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Huang ailesi gibi pek çok kişi onlarca yıldır her gün yeşil deniz kaplumbağalarının korunması için çalışıyor.

Bu kişiler ada tesislerinin günlük bakımı ve toplum hizmetleriyle ilgilenmenin yanı sıra adalar ve resiflerde devriye gezmek, ağaç dikmek, deniz çöplerini temizlemek, kurtarılan kaplumbağaları beslemek gibi konularla ilgileniyor.

Hainan Normal Üniversitesi'nde deniz kaplumbağası araştırmacısı olan Zhang Ting, "Sansha kentinin desteği ve yardımıyla Xisha Adaları'ndaki 11 ada ve resifi taradık. Deniz kaplumbağalarının hayatta kalma ve karaya çıkma durumlarını kapsamlı şekilde araştırarak çok sayıda değerli veri ve örnek elde ettik" dedi.

Sansha kenti son birkaç yılda deniz kaplumbağalarının korunması için kademeli olarak bilimsel bir sistem kurarak çeşitli koruma planları ve yönetmelikler hazırlayıp yayımladı. Yetkililer, kaplumbağaların yaşam alanları, deniz ekolojisi ve adalar ile resiflerin çevresinin iyileştirilmesi ve restorasyonuna ekolojik öncelik verirken, yumurta bırakmak üzere karaya çıkan deniz kaplumbağaları için 24 saat izleme ve koruma uyguluyor.

Resmi rakamlara göre Xisha Adaları'nda yıllar süren koruma ve ekolojik restorasyonun ardından 2017'den 2023'e kadar toplam 1.734 yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı tespit edildi.