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Çin'deki depremde ölü sayısı 149'a yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki depremde ölü sayısı 149'a yükseldi

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 149'a çıktı. Depremde Gansu eyaletinde 117, Çinghay eyaletinde ise 32 kişi hayatını kaybetti. Depremde binlerce ev yıkılırken, 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Depremzedeler, soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla karşı karşıya.

Çin\'deki depremde ölü sayısı 149\'a yükseldi
25.12.2023 - 11:53,
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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 149'a yükseldiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, depremin etkilediği komşu Çinghay eyaletinin Donghay ilçesinde heyelan altında kalan kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı Gansu eyaletinde 117, komşu Çinghay eyaletinde 32 oldu.

Gansu'da 18 Aralık'ta gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İki eyaletin sınırı yakınında kaydedilen depremde, 14 binden fazla ev yıkılırken 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Depremde kamu binaları, elektrik ve su şebekeleri, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları hasar görürken sarsıntıdan etkilenen 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Kış koşullarında barınma sorunu

Müslüman etnik azınlıkların yoğun yaşadığı afet bölgesinde depremzedeler, soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Merkezi hükümet bölgede 14 bin prefabrik konut kurulacağını bildirilirken, Gansu'ya bağlı bir köyde 500 geçici prefabrik barınağın inşa edildiği aktarıldı.

Prefabrik konutlar hazırlanana dek depremzedeler soğuk kış koşullarında çadır kentlerde yaşamak zorunda kalacak.

Başbakan Li Çiang, hafta sonunda afet bölgesine yaptığı ziyarette, depremden etkilenen vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kışı sıcak ve güvende geçirmeleri için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Tibet-Çinghay Platosu, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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