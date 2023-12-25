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Çin'deki depremde ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki depremde ölü sayısı 32'ye yükseldi

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Qinghai eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 2 kişinin ise hala haber alınamadığı belirtildi. Gansu eyaletinde ise toplam ölü sayısı 149'a çıktı.

Çin\'deki depremde ölü sayısı 32\'ye yükseldi
25.12.2023 - 09:27,
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XİNİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında 18 Aralık'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Qinghai eyaletinde hayatını kaydedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, 2 kişiden hala haber alınamıyor.

Qinghai acil durum yönetim departmanından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Pazar günü saat 23.00 itibarıyla ölü sayısının 32 olduğu ve kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Depremin meydana geldiği Gansu eyaletinde de 117 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 149'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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