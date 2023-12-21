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Çin'deki depremde yaralananların sayısı 784'e çıktı - Son Dakika
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Çin'deki depremde yaralananların sayısı 784'e çıktı

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan 784 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Ayrıca, afetten etkilenen bölgelerde ihtiyaçları karşılamak için geçici tıbbi tedavi istasyonları ve bir seyyar hastane kuruldu.

Çin\'deki depremde yaralananların sayısı 784\'e çıktı
21.12.2023 - 10:19,
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JİSHİSHAN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi günü saat 23.59'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan toplam 784 kişi, eyaletteki çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Eyalet Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Bai Yuping, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, bu kişilerin Gansu'da bulunan eyalet, kent ve ilçe düzeyindeki sağlık kurumlarına kabul edildiğini söyledi. Bai ayrıca afetten etkilenen bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 19 geçici tıbbi tedavi istasyonu ve bir seyyar hastane kurulduğunu belirtti.

Yetkili, son birkaç gün içinde 21 sağlık ekibinin depremden etkilenen 35 köyde kapı kapı ziyaret gerçekleştirmek üzere ivedilikle bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Depremde ölenlerin toplam sayısı 135'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki depremde yaralananların sayısı 784'e çıktı - Son Dakika
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