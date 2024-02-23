Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar Ocak ayında düştü - Son Dakika
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Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar Ocak ayında düştü

Çin\'deki doğrudan yabancı yatırımlar Ocak ayında düştü

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların Ocak ayında yıllık yüzde 11,7 düşüşle 112,71 milyar yuan seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Bakanlık, geçtiğimiz ay ülke genelinde 4.588 yeni yabancı yatırımlı firmanın kurulduğunu ve bu rakamın yıllık bazda yüzde 74,4 artışa işaret ettiğini açıkladı.

23.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların Ocak ayında yıllık yüzde 11,7 düşüşle 112,71 milyar yuan (yaklaşık 15,86 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay ülke genelinde 4.588 yeni yabancı yatırımlı firmanın kurulduğu ve bu rakamın yıllık bazda yüzde 74,4 artışa işaret ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar Ocak ayında düştü - Son Dakika
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