Çin\'deki Elektrik Depolama İstasyonu, 47.000 Kişinin Enerji Taleplerini Karşılıyor

1. Guizhou'daki elektrik depolama istasyonunun çeşitli görüntüleri

Çin'in Guizhou eyaletindeki "süper güç bankası" sadece iki saatte 380.000 kilovat-saat elektrik depolayıp en yoğun saatlerde 47.000 kişinin enerji taleplerini karşılayabiliyor.

Tesis, Guizho'daki ilk merkezi, akıllı ve büyük ölçekli elektrokimyasal enerji depolama istasyonu olarak ön plana çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ziyun'dan bildiriyor. (XHTV)