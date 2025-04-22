Çin\'deki Kanton Fuarı\'nda Türk İş İnsanından Çeviri Cihazı

GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da devam eden, Kanton Fuarı olarak da bilinen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda Türk iş insanı Cemil Cihan, arkadaşına hediye olarak çift ekranlı iFlytek akıllı çeviri cihazı satın aldı.

Bu, Cihan'ın 2022'den bu yana satın aldığı 15'inci çeviri cihazı oldu. Cihan, çeviri cihazını Çin pazarında ilerlemek için kullandığı "gizli silahı" olarak tanımlıyor. Cihan, "Bu yapay zeka çeviri cihazını kullanarak Türk arkadaşlarımdan daha fazla Çinli arkadaş edindim. Cihaz, Çin'de iş yaparken bana çok yardımcı oluyor" dedi.

İlk 1957'de gerçekleştirilen Kanton Fuarı, yılda iki kez Guangzhou'da düzenleniyor. Çin'de düzenlenen çok sayıdaki kapsamlı uluslararası ticaret etkinliklerinin en uzun soluklusu olan bu fuara bu yıl yaklaşık 31.000 firma katılıyor.

Çinli teknoloji şirketi iFLYTEK tarafından geliştirilen çeviri robotu, fuara ilk kez eklenen Hizmet Robotları Alanı'nda sergilenen yüzlerce yenilikçi ve akıllı Çin yapımı robotik üründen biri.

Bu tür yapay zeka çeviri cihazları, iş insanları için maliyet avantajına sahip. Li soyadlı bir Çinli katılımcı, "Bir İngilizce tercüman için günde 600 yuan, azınlık dilleri içinse ekstra 200 yuan ödüyorum. En önemlisi de bu tercümanların bildiği dil sayısı sınırlı oluyor. Bu cihaz ise nerede ne zaman olursa olsun onlarca dili çevirebiliyor" dedi.

iFLYTEK çift ekranlı çeviri cihazının, 200'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan 85 dil arasında çevrimiçi çeviri yapabileceği, ağ bağlantısı olmadan ise 17 dilde çeviriyi desteklediği belirtiliyor.

Fuarda ziyaretçilerin dikkatini çeken bir diğer ürünse kahve robotu oldu. Kahve çekirdeklerini öğütmekten süt köpüğü yapımına kadar tüm süreci sadece 50 saniyede tamamlayan bu robot, 14 farklı içeceği ortalama 2 dolardan daha ucuza sunuyor.

"Bu kahvenin dokusu yumuşak ve tadı gerçekten güzel. Üstelik latte sanatı için fotoğraf bile yüklenebiliyor" diyen katılımcı Özgür Şahin, bu cihazı satın almak istediğini söyledi. Bunun gerçekten yeni bir fikir olduğunu vurgulayan Şahin, yeni fikirlerin her zaman para kazandırabileceğini belirtti.

Robot, yapay zeka yoluyla yurtiçi ve yurtdışından 1.000'in üzerinde kahve tarifi öğrenmiş. Kahve robotunu geliştiren Shanghai Hi-Dolphin Robot Teknolojisi Limited Şirketi'nin kurucusu Han Zhaolin, robot sayesinde her hafta yeni tariflerin piyasaya sürülebileceğini kaydederek, bu tür robotların 40'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla Çin'de toplam 451.700 akıllı robot işletmesi bulunuyor. İşletme sayısı, 2020 yılı sonuna göre yüzde 206,73, 2023 yılı sonuna göreyse yüzde 19,39 oranında arttı.