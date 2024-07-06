Çin'deki Kasırgalarda 5 Kişi Öldü, 88 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çin'deki Kasırgalarda 5 Kişi Öldü, 88 Kişi Yaralandı

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Heze şehrinde etkili olan kasırgalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Kasırgalar sonucunda 2 bin 820 ev ve yaklaşık 60 bin hektarlık tarım alanı zarar gördü. Kentteki yol, su ve elektrik hatları da hasar gördü. Arama kurtarma ve onarım çalışmaları başlatıldı ve acil yardım ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

06.07.2024 22:15
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Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Heze şehrinde etkili olan kasırgalarda 5 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

Şinhua'nın haberine göre, Heze Acil Durum Yönetim Bürosu, kentin bazı bölgelerinde kasırgalar görüldüğünü duyurdu.

Dongming ve Juancheng ilçelerinde etkili olan kasırgalar, 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 88 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kasırgalarda toplamda 2 bin 820 ev ile yaklaşık 60 bin hektarlık tarım alanındaki mahsul de zarar gördü.

Kentte çok sayıda yol, su ve elektrik hattı da hasar görürken, bölgede arama kurtarma ve onarım işlemlerine başlandı.

Yetkililer, acil yardım ekiplerinin kasırgalardan etkilenenlerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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