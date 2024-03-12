Çin'deki Kömür Madeninde Gaz Patlaması: 7 Ölü, 2 Mahsur

Çiftçi Babanın Şampiyon Kızı Avrupa Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

Bayburt'ta 5 senedir güreş sporuyla ilgilenen çiftçi babanın Türkiye şampiyonu kızı Beyza Akkuş, Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programından geçiyor. Akkuş, antrenörü Mustafa Çiftçi gözetiminde birçok başarı elde etmiş ve şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu. Babası Ensar Akkuş ise kızlarının güreş sporunda başarılı olmaları için maddi ve manevi destek veriyor ve onları tarlada çalıştırarak organik beslenmelerini sağlıyor.