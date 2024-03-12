Çin'deki Kömür Madeninde Gaz Patlaması: 7 Ölü, 2 Mahsur

HEFEİ, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yeraltında mahsur kaldı.
Kaza, Pazartesi günü Huaihe Enerji şirketine ait Xieqiao kömür madeninde 12.10 sularında meydana geldi. Kaza sırasında maden kuyusunda 24 madenci yerin altında çalışmaktaydı.
Olay yerine giden Xinhua muhabirleri, 22 madencinin dışarı çıkmayı başardığını ancak ağır yaralanan 8 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kayıp 2 işçiye ulaşmak için ise kurtarma operasyonu devam ediyor.
Devlete ait büyük bir maden olan Xieqiao kömür madeni yıllık 9,6 milyon ton üretim kapasitesine sahip.
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