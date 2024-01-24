Çin\'deki Lanying Uçurum Yolu: Dağa oyulmuş muhteşem bir yol

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CHONGQİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Wuxi ilçesindeki Lanying Büyük Kanyonu'nda yer alan Lanying Uçurum Yolu, dağa oyulmuş muhteşem bir yol. Bölge sakinleri tarafından dört yılda inşa edilen yol, Lanying köyünü dış dünyaya bağlayan tek ulaşım güzergahı olma özelliğini taşıyor.
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