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Çin'deki Lanying Uçurum Yolu: Dağa oyulmuş muhteşem bir yol - Son Dakika
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Çin'deki Lanying Uçurum Yolu: Dağa oyulmuş muhteşem bir yol

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Wuxi ilçesindeki Lanying Büyük Kanyonu'nda yer alan Lanying Uçurum Yolu, bölge sakinleri tarafından dört yılda inşa edilmiş ve Lanying köyünü dış dünyaya bağlayan tek ulaşım güzergahıdır.

Çin\'deki Lanying Uçurum Yolu: Dağa oyulmuş muhteşem bir yol
24.01.2024 - 16:48,
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CHONGQİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Wuxi ilçesindeki Lanying Büyük Kanyonu'nda yer alan Lanying Uçurum Yolu, dağa oyulmuş muhteşem bir yol. Bölge sakinleri tarafından dört yılda inşa edilen yol, Lanying köyünü dış dünyaya bağlayan tek ulaşım güzergahı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki Lanying Uçurum Yolu: Dağa oyulmuş muhteşem bir yol - Son Dakika
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