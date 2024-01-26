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Çin'deki Sarı Nehir Deltası'na 250.000 kuş göç etti - Son Dakika
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Çin'deki Sarı Nehir Deltası'na 250.000 kuş göç etti

Çin'in doğusundaki Shandong Sarı Nehir Deltası Ulusal Doğa Koruma Alanı'na her kış göçmen kuşlar sürü halinde geliyor. Bu sene 51 farklı türden toplam 250.000 kuş, dinlenmek ve yiyecek aramak için bölgeye geldi.

Çin\'deki Sarı Nehir Deltası\'na 250.000 kuş göç etti
26.01.2024 - 13:50,
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Shandong Sarı Nehir Deltası Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndan çeşitli görüntüler

Her kış göçmen kuşlar sürü halinde Çin'in doğusundaki Shandong Sarı Nehir Deltası Ulusal Doğa Koruma Alanı'na geliyor. Bu sene aralarında kırmızı taçlı turna, beyaz turna, kuğu ve gri turnaların bulunduğu toplam 51 türden 250.000 kuş dinlenmek ve yiyecek aramak için bölgeye geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shandong'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki Sarı Nehir Deltası'na 250.000 kuş göç etti - Son Dakika
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