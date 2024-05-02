Çin\'deki Wusute Yardang Jeoloji Parkı\'nda Benzersiz Arazi Formları

1. Yardang arazi formunun çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Wusute Yardang Jeoloji Parkı'nda su içindeki benzersiz Yardang arazi formunu görmek ister misiniz?
Yukarıdan bakıldığında, rüzgarın şekillendirdiği kayaların su üzerinde yüzen altın tepelere benzer şekiller oluşturduğu görülebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinghai'den bildiriyor. (XHTV)
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