Çin\'deki Yantai Limanı, Ticari Araçlar İçin Lojistik Merkezine Dönüşüyor

YANTAİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Yantai Limanı eşsiz jeolojik avantajlarıyla son yıllarda ticari araçlar için lojistik bir merkeze dönüşme çabalarını hızlandırdı. Limanda halihazırda 30'dan fazla ülke ve bölgeye ulaşan 14 adet küresel ticari araç lojistik hattı açılmış durumda. Yantai Limanı'nda ticari araçlar için çok modlu işlem hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 174.000'e ulaştı.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım teslim edilmeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geri dönüyor. GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, saldırının ardından faaliyetlerini askıya alan WCK'nın desteğiyle Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardımın teslim edilmeden GKRY'ye geri döneceğini ifade etti.
Balıkesir'de yapılan denetimlerde, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya 22 bin 588'in üzerinde üye katıldı. Başkan Vekili Erol Bilecik, açılış konuşmasında tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, kulübün manevi benliğini tehdit eden olaylara dur demek için bir araya geldiklerini belirtti. Toplantının ana gündem maddesi ise 17 Mart 2024'teki olaylar ve Türk futbolundaki son gelişmelerin değerlendirilmesi.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.
İYİ Parti'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak görevine başladı. Orhan, seçim öncesi verdiği vaatlerin arkasında olduğunu belirterek, Mut'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 23-25, 15-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı. Toplam süre ise 82 dakika oldu.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maça hazırlandı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Şırnak'ta DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bolu'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Mehmet M. idaresindeki hafif ticari araç ile Davut E'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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