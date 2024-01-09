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Çin, demiryolu işletme planıyla taşıma kapasitesini artıracak - Son Dakika
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Çin, demiryolu işletme planıyla taşıma kapasitesini artıracak

Çin, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren yolcu ve kargo taşıma kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni bir demiryolu işletme planını uygulamaya koyacak. Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, ülke genelinde 233 yolcu treni daha işletmeye alınacak ve toplam sayı 11.149'a çıkarılacak. Ayrıca, mevcut programa eklenecek 40 trenle birlikte ülke çapındaki toplam yük treni sayısı 22.264'e ulaşacak. Bu düzenleme, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi gibi noktalarda bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yük lojistiğinin verimliliğini artırmak, geçim kaynaklarını güvence altına almak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için çaba sarf edilecektir.

Çin, demiryolu işletme planıyla taşıma kapasitesini artıracak
09.01.2024 - 12:12,
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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren yolcu ve kargo taşıma kapasitesini artırmayı amaçlayan yeni bir demiryolu işletme planını uygulamaya koyacak.

Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yeni plan kapsamında ülke genelinde 233 yolcu treni daha işletmeye alınarak toplam sayı 11.149'a çıkarılacak.

Düzenlemeden sonra ülke çapındaki toplam yük treni sayısı ise mevcut programa eklenecek 40 trenle birlikte 22.264'e ulaşacak.

Şirket, ülke çapında yeni tren hatları ve istasyonların hizmete girmesini öngören düzenlemenin, Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Beijing-Tianjin- Hebei bölgesi gibi noktalarda bağlanabilirliği güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Şirkete göre yük lojistiğinin verimliliğini artırmak, böylece geçim kaynaklarını güvence altına almak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için de çaba sarf edilecek.

Kaynak: Xinhua
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