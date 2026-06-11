Çin\'den 2026-2030 İnsan Hakları Eylem Planı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik ulusal insan hakları eylem planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda ekonomik, sosyal ve kültürel hakların korunmasını tüm alanlarda kapsamlı şekilde güçlendirecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Yeterli düzeyde yaşam standardına sahip olma hakkının vurgulandığı planda, yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda elde edilen kazanımların pekiştirilmesi ve genişletilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi hedefleniyor.

Planda çalışma hakkına da vurgu yapılarak istihdam öncelikli stratejinin sürdürülmesi ve kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması öngörülüyor.

Planda ayrıca sosyal güvenlik, mülkiyet, sağlık, eğitim ve kültür haklarının korunmasına da dikkat çekiliyor.