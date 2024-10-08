Çin'den AB Konyak İthalatına Damping Önlemi

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BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği (AB) menşeli konyağa geçici damping karşıtı önlemler uygulayacak ve bu çerçevede ithalatçıların satın alımlarda nakit depozito ödemesi zorunlu olacak.

Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Ocak ayında başlatılan soruşturmanın ardından 29 Ağustos'ta kamuoyuna açıkladığı ön değerlendirmesinde AB menşeli ithal konyağa damping uygulandığını kaydetmişti.

Açıklamada, yerli konyak sektörünün ciddi zarar tehdidi altında olduğu ve bu tehditle damping arasında sebep sonuç ilişkisi bulunduğu ifade edildi.

AB menşeli konyak ithalatçılarına, Cuma gününden itibaren Çin gümrüklerine yüzde 30,6-39 arasındaki damping marjlarına göre depozito yatırma zorunluluğu getirilecek.

Geçici damping karşıtı önlem, üzümün damıtılmasıyla elde edilen, 200 litreden daha az hacme sahip olan ve esas olarak tüketim malı olarak kullanılan alkole uygulanacak.