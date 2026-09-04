Çin'den AB'ye: Tek Taraflı Taleplerle Müzakere Yürütülemez - Son Dakika
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Çin'den AB'ye: Tek Taraflı Taleplerle Müzakere Yürütülemez

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, AB ile ticari müzakerelerin tek taraflı taleplerle yürütülemeyeceğini, iki tarafın endişelerinin eşit şartlarda ele alınması gerektiğini söyledi. Huang, hiçbir tarafın tek taraflı talepte bulunmaması ve pazarı kapatma tehdidini pazarlık kozu olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticari müzakerelerin, tek taraflı talepler doğrultusunda yürütülemeyeceğini belirterek, müzakerelerde iki tarafın endişelerinin eşit şartlarda ele alınması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic kısa süre önce Çin ile müzakerelerin sonuç vermemesi halinde ticari savunma araçlarına başvurulabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Perşembe günkü basın toplantısında, Sefcovic'in açıklamalarını not ettiklerini belirten Huang, Çin ve AB yetkililerinin, iki tarafın da birbirlerinin endişelerini diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alması gerektiği konusunda önemli bir mutabakata vardığını hatırlattı.

Huang, son yıllarda Çin'in, AB ile ekonomik ve ticari diyaloğu güçlendirip anlaşmazlık ve farklılıkları yönetmeye çalıştığını ve söz konusu mutabakatı kararlı şekilde uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ilk toplantısının 29 Haziran'da düzenlendiğini hatırlatan Huang, Çin Ticaret Bakanlığı ve Avrupa tarafının, ilk toplantıdan bu yana çeşitli düzeylerde yakın iletişimi sürdürdüğünü ve ekonomik ve ticari endişelerine çözüm olabilecek olası yolları araştırdığını ifade etti.

Huang, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji'nin pazartesi-çarşamba günleri arasında AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Denis Redonnet ile görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.

Huang, karşılıklı ilgi alanlarına giren konular hakkında derinlemesine, samimi ve yapıcı görüşmeler yürüten tarafların, ekipler arasında gerçekleştirilen teknik istişare turlarına da rehberlik ettiğini dile getirdi.

Huang, "Çin ile AB arasında her düzeyde yürütülecek istişareler sırasında tarafların birbirlerinin kilit önemdeki istikrarlı ve dengeli ticaret ortakları olduklarının gözden kaçırılmaması ve tarafların endişelerinin eşit şekilde ele alınması gerektiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.

Sözcü, hiçbir tarafın, pazarı Çin ürünlerine kapatma tehdidini pazarlık kozu olarak kullanmak bir yana, tek taraflı taleplerde dahi bulunmaması ve çeşitli şartlar dayatmaması gerektiğini vurguladı.

AB'nin karşı karşıya olduğu sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini yinelediklerini belirten Huang, sorunların kaynağının Çin olmadığını, buna karşın Çin'in çözüm ortağı olabileceğini ifade etti. Huang, "Korumacılık bir çıkış yolu sunmamaktadır, izlenmesi gereken doğru yol ise kazan-kazan işbirliğidir" ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve ticari alanlarda düzenli ve kurumsallaşmış iletişimi güçlendirmek, farklılıkları yönetmek ve tatbiki işbirliğini ilerletmek üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Huang, bu tür çabaların, ikili ticareti daha dengeli bir yapıya ve sürekli büyümeye yönlendireceğini belirtti.

Sözcü, AB'ye, serbest ticareti koruma, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere Çin ile çalışma ve korumacılık yolunda daha fazla ilerlemekten vazgeçme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den AB'ye: Tek Taraflı Taleplerle Müzakere Yürütülemez - Son Dakika

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