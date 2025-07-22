Çin'den ABD-Filipinler İşbirliğine Uyarı

Çin hükümeti, ABD ile Filipinler arasında herhangi bir alandaki işbirliğinin "üçüncü tarafları hedef almaması ve bölgesel gerilimi artırmaması" gerektiğini vurguladı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki basın toplantısında, resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

ABD ile Filipinler arasındaki herhangi bir işbirliğinin, "üçüncü tarafları hedef almaması ve bu tarafların çıkarlarına zarar vermemesi" gerektiğini belirten Guo, "(ABD-Filipinler işbirliği) Bölgesel gerilimi tırmandıracak veya çatışmayı kışkırtacak şekilde de olmamalı." ifadesini kullandı.

Filipinler lideri Marcos Jr, Washington temasları kapsamında dün Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya gelmişti.

Görüşme kapsamında Asya Pasifik bölgesinde ortak güvenlik kaygılarını ele alan ikili, "ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Antlaşması" kapsamındaki taahhütlerin tekrardan altını çizmişti.

ABD ve Filipinler arasında 1951'de imzalanan antlaşma, NATO Anlaşması'nın 5. maddesine benzer şekilde, taraflardan birine yönelik saldırı olması durumunda diğerinin karşılık vermesini gerektiriyor.