Çin'den ABD-Japonya Anlaşmasına Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, tarife tartışmaları sürerken ABD ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasına ilişkin "uluslararası ticarette sakin ortamın" korunması çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, günlük basın toplantısında ABD ve Japonya arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Guo, Çin'in ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların eşit zeminde diyalog ve istişare yoluyla çözülmesine inandığını belirterek, uluslararası "ticaret ve işbirliğinde sakin ortamın korunması" çağrısında bulundu.

ABD ve Japonya, anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti.

Japonya'ya bu ay gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını kaydetmişti.

Trump, dün ise Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirmişti.