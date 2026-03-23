Çin'den ABD-Japonya İlişkilerine Uyarı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin, üçüncü tarafları hedef almak ve bu tarafların çıkarlarına zarar vermek yerine bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Washington ziyareti ve Japon internet kullanıcılarının bu ziyarete yönelik olumsuz yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Japon medyasının, uzmanların ve kamuoyunun Takaiçi'nin ABD ziyaretine ilişkin yaptığı yorumları, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın Pearl Harbor'a yaptığı sürpriz saldırıyı gündeme getirmesi üzerine verdiği yanıtı yakından takip ettik" diyen Lin, Japon vatandaşlarının internetteki eleştirileri hakkında yorum yapmayacağını belirtti.