Çin'den ABD-Japonya İlişkilerine Uyarı
Çin'den ABD-Japonya İlişkilerine Uyarı

23.03.2026 16:59
Çin, ABD-Japonya ilişkilerinin bölgesel barışa katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin, üçüncü tarafları hedef almak ve bu tarafların çıkarlarına zarar vermek yerine bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Washington ziyareti ve Japon internet kullanıcılarının bu ziyarete yönelik olumsuz yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Japon medyasının, uzmanların ve kamuoyunun Takaiçi'nin ABD ziyaretine ilişkin yaptığı yorumları, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın Pearl Harbor'a yaptığı sürpriz saldırıyı gündeme getirmesi üzerine verdiği yanıtı yakından takip ettik" diyen Lin, Japon vatandaşlarının internetteki eleştirileri hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, 23 Mart, Japonya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
