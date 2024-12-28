Çin'den ABD'li Şirketlere Tedbir

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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı 7 ABD'li askeri şirkete ve üst düzey yöneticilerine karşı tedbir uygulama kararı aldı.

Bu 7 şirketin Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm ve Oceaneering International olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning cuma günkü basın toplantısında söz konusu kararın, ABD'nin kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesine başka bir kapsamlı askeri yardım paketi ve silah satışını duyurmasının ve 2025 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın Çin hakkında çok sayıda olumsuz bölüm içermesi üzerine alındığını söyledi.

Mao, yasanın söz konusu bölümlerinin tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal edip Çin'in içişlerine müdahale anlamına geldiğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü baltaladığını belirtti.

Sözcü, "Çin, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir" dedi.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışının çıkmaz sokak olduğuna işaret eden Mao, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki faaliyetleri desteklemek üzere askeri güç kullanma ısrarının da geri tepeceğini vurguladı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın Çin'e yönelik olumsuz içeriğinin Soğuk Savaş zihniyeti ve ideolojik önyargılarla dolu olduğunu kaydeden sözcü, ABD'nin bunu askeri harcamalarını artırma ve hegemonyasını sürdürmek üzere gerekçe olarak kullandığını ifade etti.

Mao, ABD'yi tek Çin ilkesi ve 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etmeye çağırdıklarını belirtti.

Sözcü, ABD tarafının Taiwan'a yönelik her türlü silahlandırma girişimlerine derhal son vermesi, Çin'in kalkınmasını ve Çin-ABD ilişkilerini nesnel ve rasyonel şekilde görmesi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki Çin'e yönelik olumsuz içeriğini uygulamaktan kaçınması ve Çin'in çıkarlarına zarar veren açıklama ve eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.