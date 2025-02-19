Çin'den ABD'nin Alüminyum Vergilerine Tepki

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BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Demir Dışı Metaller Sektör Birliği, ABD hükümetinin alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi getirme hamlesinden son derece rahatsız olduklarını ifade ederek karara kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

ABD hükümeti 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik bazı gümrük vergilerini düzenleyeceğini duyurmuş ve gümrük vergilerinin düzenlenmesine ilişkin planlar ülkenin Resmi Gazetesi'nde açıklanmıştı.

Bu gelişme üzerine salı günü açıklama yapan birlik, alüminyum sektörünün küresel tedarik zincirinde çok önemli bir rol oynadığının altını çizerek ABD'nin bu hamlesinin, küresel alüminyum sektöründe ve ilgili sektörlerde arz ve talep dengesini bozup fiyat dalgalanmalarına yol açacağı ve küresel alüminyum üreticilerinin, tüccarların, tüketicilerin ve ilgili tedarik zinciri işletmelerinin çıkarlarını etkileyeceğini belirtti.

ABD'nin bu tek taraflılık ve korumacılık yanlısı tutumuyla ülkenin alüminyum endüstrisinin teknolojik eksiklikleri, düşük enerji verimliliği, yüksek karbon emisyonları ve genel olarak zayıf rekabet gücü için "koruyucu şemsiyeler" ve "güvenli limanlar" oluşturma peşinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ABD'nin bu uygulamasıyla Dünya Ticaret Örgütü'nün ticarette adaleti ve ayrımcılığın önlenmesini teşvik yönündeki temel ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiği de vurgulandı.

Ayrıca gümrük vergisi artışlarının, dünyanın en büyük alüminyum ürünleri ithalatçısı olan ABD'de olumsuz etkilere yol açacağı zira yabancı alüminyum şirketlerinin ülkeye ihracatını etkileyeceği belirtildi.

Vergi artışlarının, ABD'nin elektrolitik alüminyum, alüminyum malzemeler ve alüminyum ürünleri ithalat maliyetlerini önemli ölçüde artırmasının beklendiğini belirten birlik, imalat sektörünün alt aşamalarına aktarılan bu maliyetlerin nihai olarak ABD'li tüketiciler tarafından karşılanacağını ifade etti.