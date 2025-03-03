Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin salı gününden itibaren Çin mallarına ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulama planına karşı ülkesinin meşru çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin uygulamayı planladığı ek gümrük vergilerine karşı Çin'in karşı önlemler hazırladığı ve bu bağlamda ABD'nin tarım ve gıda ürünlerinin hedef alınabileceği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, ABD'nin fentanil meselesini bahane ederek Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama tehdidine kararlı şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

ABD, benzer şekilde şubat ayında Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini yüzde 10 artırmıştı. Çin ise buna karşılık 10 Şubat'tan itibaren ithal kömür, sıvılaştırılmış doğalgaz, ham petrol, tarım makineleri, motor hacmi yüksek otomobiller ve kamyonetler gibi ABD'den ithal edilen bir dizi ürüne ek gümrük vergisi getirmişti.